Germania, uomo accoltellato ad Amburgo in tribunale: possibili ferite autoinflitte

Avrebbe utilizzato un coltello, se lo sarebbe rivolto addosso e si sarebbe provocato diverse ferite profonde, alcune ore fa. Come precisato dalla polizia, si è trattato, infatti, di un gesto di autolesionismo quello avvenuto all'interno del palazzo di giustizia di Amburgo, questa mattina. L'autore, infatti, si sarebbe inferto ferite gravi con un'arma da taglio, venendo poi ricoverato immediatamente in ospedale. È accaduto all'interno del tribunale distrettuale di Amburgo, in Germania, dove un uomo è crollato nella zona d'ingresso dell'edificio della sezione penale, a seguito del ferimento.

Inizialmente si pensava che l'uomo fosse stato ferito in un attacco e per questo motivo, le forze dell'ordine hanno messo in campo una gigantesca operazione, impiegando anche un elicottero della polizia, per individuare l'autore e per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, poco dopo l'allarme gli agenti avrebbero isolato l'edificio, cercando di capire se ci fossero altri feriti e la natura dell'atto.

All'inizio, si pensava che il responsabile del gesto fosse scappato e avesse ferito un'altra persona. Poi però è emersa la seconda ipotesi, del gesto di autolesionismo. Secondo la ricostruzione di Focus.de, si tratterebbe di un avvocato. Ancora da chiarire le sue motivazioni.