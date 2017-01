Gerusalemme, tir contro soldati: ​"È un attacco terroristico"

Un camion ha falciato un gruppo di soldati a Gerusalemme in quello che le autorità ritengono un possibile attacco terroristico. Il responsabile dell'attacco è stato "neutralizzato". Israel Radio, citata da Reuters, ha dato notizia di tre morti. Il camion ha travolto i militari su una strada che affaccia sulla Città vecchia. Secondo i servizi medici di emergenza e la polizia almeno 15 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali sono rimaste intrappolate sotto il camion. "È un attacco terroristico", ha dichiarato una portavoce della polizia a Israel Radio, che ha riferito anche che il conducente del veicolo è stato ucciso dagli spari delle forze di sicurezza. La radio israeliana non ha dubbi e parla di attacco deliberato, avvenuto a Gerusalemme est, in prossimità dell'insediamento ebraico di Armon Hanatziv.

Le vittime sono tre donne e un uomo. Il camion aveva targa israeliana e l'autista lo ha indirizzato velocemente contro i pedoni in attesa a una fermata di pullman, secondo la polizia. Il killer è un arabo con cittadinanza israeliana. Si chiamerebbe Fadi al-Kanabir, rilasciato dalle carceri israeliane. L'esercito israeliano ha perquisito la sua abitazione, poco dopo l'attacco. Diverse persone sono rimaste ferite, alcune rimanendo intrappollate sotto il mezzo pesante. Una è in gravi condizioni.

Hamas, da Gaza, ha esultato per l’attacco. Il portavoce del movimento islamico Hazzem Qassem, ripreso dai media israeliani, ha scritto su Facebook che "le continue operazioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est provano che l’Intifada di Gerusalemme non è un evento isolato, ma piuttosto una decisione del popolo palestinese di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall’occupazione israeliana".

"Un altro attacco palestinese a Gerusalemme. Israeliani uccisi e feriti. Quando il mondo realizzerà che il problema è l'odio palestinese?". Lo ha scritto su Twitter Emmanuel Nahshon, portavoce del ministero degli Esteri israeliano.