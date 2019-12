Il giallo dell'intervista a Assad: perché la Rai non la mette in onda?

Un vero e proprio giallo unisce Damasco a viale Mazzini. Tutto inizia il 26 scorso, quando l'ex presidente della Rai, Monica Maggioni, vola nella capitale siriana per intervistare il presidente Bashar al Assad. Un'intervista lunga, che va a completare quella fatta nel 2015, quando il governo sembrava vacillare sotto i colpi dei ribelli e la minaccia dello Stato islamico. Un vero e proprio colpo giornalistico, quello dell'allora numero uno della tivù pubblica, che ora però pare non esser stato replicato.

Già, perché l'intervista, molto lunga secondo quanto appreso da ilGiornale.it, pare esser stata messa da parte. L'amministratore delegato dell'emittente di Stato, Fabrizio Salini, ha oggi commentato così i rumor apparsi nei giorni scorsi: " L'intervista al presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall’Ad di Rai Com, Monica Maggioni, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai . Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda ". Parole che, però, non trovano conferma nella realtà, secondo quanto appreso da ilGiornale.it: " Non sappiamo ciò che sta accadendo, ma continuano a rimandare la messa in onda dell'intervista senza alcuna spiegazione chiara. (La Maggioni, Ndr) era ansiosa di pubblicare l'intervista ed era stata già concordata una data: il 2 dicembre ".

Ora è intervenuta ufficialmente la presidenza siriana, con un comunicato diffuso sulla propria pagina Facebook: " Il 26 novembre 2019, il presidente Al Assad ha rilasciato un'intervista alla Ceo della Rai, Monica Maggioni. Si era stabilito che l'intervista sarebbe andata in onda il 2 dicembre su Rai News 24 e sui media nazionali siriani. La mattina presto del 2 dicembre, abbiamo ricevuto una richiesta, per conto di RaiNews24, di ritardare la trasmissione senza una chiara spiegazione ".

Secondo quanto fanno sapere i siriani, ci sarebbero state due richieste di delucidazioni da parte di Damasco per comprendere i reali motivi di questo ritardo. Domande rimaste senza alcuna risposta, però: " È un altro esempio dei tentativi occidentali di nascondere la verità sulla situazione in Siria ". E poi: " Se Rai News 24 continuerà a rifiutare di trasmettere l'intervista, l'Ufficio politico e dei media della presidenza siriana trasmetterà per intero l'intervista, lunedì 9 dicembre 2019 alle 21:00, ora di Damasco ".

Anche chi scrive, nel 2016, ha concordato con l'ufficio della presidenza siriana le tempistiche per l'uscita dell'intervista, fatta in esclusiva per Gli Occhi della Guerra (oggi InsideOver) ad Assad. Una formalità pensata dagli uffici di Damasco per non "bruciare" le testate che intervistano il presidente. Che ora forse dovrà esser disattesa...