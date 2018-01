Giallo in orbita: sparisce il razzo-spia di Elon Musk

Giallo in orbita. E al centro c'è Elon Musk e la sua azienda di razzi Space X. Mr Tesla ha infatti lanciato domenica scorsa da Cape Canaveral un satellite segreto, il sistema orbitale chiamato Zuma fabbricato dal colosso della Difesa Usa, Northrop Grumman.

Ora però pare che - come scrive la Cnn - il satellite non si sia separato dall'ultimo stadio razzo e che, non avendo raggiunto la quota orbitale fissata, sia ricaduto verso la Terra e sia andato perso, probabilmente dopo essersi inabissato in mare.

Space X si è difesa sostenendo che non è colpa sua e che il suo razzo ha funzionato, accusando quindi di fatto il cliente segreto, una non precisata agenzia governativa Usa. "Per chiarezza: dopo un'analisi dei dati a disposizione fino a ora, domenica notte tutto ha funzionato correttamente con Falcon 9. Se noi o altri scopriremo il contrario sulla base di nuove analisi, lo comunicheremo immediatamente", ha detto l'azienda di Musk, "Le informazioni pubblicate che sostengono il contrario di quando detto in questo comunicato sono categoricamente false. Per via della natura segreta del carico, non è possibile fornire altri commenti".

Per la creatura spaziale di Musk non è il primo incidente, Il primo settembre 2016 un altro Space X Falcon 9 esplose mentre effettuava a terra un test dei motori, distruggendo un satellite di comunicazione, Amos, di proprietà di Facebook. Forse risalgono ad allora gli attriti tra Marck Zuckerberg e Musk sul tema recente dell'Intelligenza artificiale. Un altro razzo di Musk saltò in aria mentre stava trasportando materiale per la Nasa. In totale il razzo di Musk ha comunque effettuato con successo oltre 10 missioni di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale in orbita a 400 km di quota.