Giappone, scontro tra treno e camion a passaggio a livello: decine di feriti

Un grave incidente ferroviario è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale, le 5 in Italia, nella cittadina portuale di Yokohama, una trentina di chilometri a sud di Tokyo in Giappone. Un treno carico di pendolari si è scontrato ad un passaggio al livello con un camion che trasportava cassette di frutta.

L'incidente è avvenuto tra le stazioni di Kanagawa-Shinmachi e Nakakido. Come riporta l’agenzia Kyodo, a seguito dell'impatto il convoglio è deragliato mentre il mezzo pesante ha preso fuoco. Immagini tv mostrano il primo vagone del treno al di fuori delle rotaie e appoggiato su un fianco con i finestrini andati in frantumi e alcune zone annerite mentre un denso ed inquietante fumo nero avvolge il camion, con centinaia di limoni sparsi attorno.

Il bilancio ancora provvisorio, secondo quanto confermato dalle autorità locali, è di almeno 35 feriti. Due persone, l'autista del tir e uno dei passeggeri del treno, sarebbero state ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Gli altri viaggiatori sono stati medicati per ferite giudicate di lieve entità.

Le autorità locali stanno chiarendo la dinamica dei fatti. Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che il conducente del mezzo pesante abbia tentato di attraversare i binari senza accorgersi dell'arrivo del convoglio.