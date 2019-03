Gilet gialli, la polizia carica i manifestanti, 73enne viene travolta

È stata aperta un’inchiesta in merito a quanto accaduto durante la manifestazione dei gilet gialli andata in scena ieri mattina, a Nizza. Oltre a decine di arresti da parte della polizia, si è infatti verificato il ferimento di una militante di “Attac”. Si tratta di una donna di 73 anni che stava manifestando pacificamente, quando è stata travolta dalla carica della police.

L’anziana, che portava con sé una bandiera pacifista, era insieme a un nutrito gruppo di compagni in piazza Garibaldi, dove vigeva il divieto di manifestazione. I militanti stavano gridando il loro slogan: “Libertà di manifestare ”, quando le forze dell’ordine sono entate in azione. Durante la carica dei poliziotti, che avevano il compito di sgomberare la zona, la donna, Geneviève Legay, è rimasta travolta ed è caduta a terra, riportando serie ferite alla testa.

“Durante la manovra di dispersione, la sua testa ha colpito un perno di metallo” ha spiegato il procuratore della Repubblica di Nizza Jean-Michel Prêtre, come riportato da “Francetvinfo”. Già nella serata di ieri la procura ha aperto le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.