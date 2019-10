Ginevra, curdo siriano si dà fuoco davanti alla sede dell'Unhcr

Ha raggiunto il cortile della sede di Ginevra dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), situato tra rue de Montbrillant e avenue de France, e si è cosparso di benzina. Poi si è dato fuoco. È accaduto questa mattina, in Svizzera, dove un curdo siriano ha deciso di immolarsi proprio davanti alla sede Onu. Secondo quanto rivelato da 20 Minutes e secondo quanto affermato da Silvain Guillaume-Gentil, portavoce della polizia della città elvetica, l'uomo sarebbe nato nel 1998 ed è domiciliato in Germania.

Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih — Simon Bradley (@sibradley1) 23 ottobre 2019

Il servizio di sicurezza dell'Unhcr è intervenuto immediatamente con alcune coperte antincendio per aiutare il 20enne e i pompieri, avvisati subito da alcuni passanti sono arrivati in pochi minuti. Fortunatamente, la venuta dei soccorritori ha permesso di mantenerlo in vita. L'uomo è stato portato via in elicottero e poco dopo è stato trasferito al Chuv di Losanna, un ospedale specializzato nel trattamento delle vittime di ustioni.

Secondo le prime ricostruzioni, i residenti avrebbero sentito delle urla intorno alle 7 e diversi testimoni, ora tutti in stato di shok, avrebbero assistito alla scena e per questo motivo è stato allestito anche un centro di aiuto psicologico. L'incidente avviene alcuni giorni dopo lo svolgimento di alcune manifestazioni per il popolo curdo, successive all'offensiva turca in Siria.