Una giovane coppia giustiziata in attacco razzista in Sud Africa

Johanco Fleischman, 19 anni, e la sua fidanzata Jessica Kuhn, 23 anni, sono stati giustiziati a sangue freddo mentre aspettavano che un amico di famiglia portasse loro delle bottiglie di diesel in quello che sembra essere un "attacco razzista". È successo in Sud Africa, a pochi km da Johannesburg, domenica 26 maggio.

Secondo quanto ricostruito dal The Sun, la giovane coppia ha finito il carburante mentre si trovava in autostrada. I due, a quel punto, sono rimasti a piedi e stavano aspettando un amico di famiglia che avrebbe dovuto portare loro il carburante per ripartire.

In tutto erano in quattro sulla Toyota Hilux. Oltre ai due ragazzi, infatti, c'erano anche altri due amici di colore. I quattro erano in attesa di soccorso quando un macchina ha incrociato il loro veicolo parcheggiato. Poco dopo, la macchina è tornata indietro e ha accostato di fianco alla loro auto.