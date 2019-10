Giovane madre sta morendo di cancro e il marito le organizza il Natale in anticipo

Stephen Robinson ha 49 anni, vive in in Inghilterra, è un ex operaio, ha sette figli e ha una moglie, di 43 anni, che sta morendo a causa di un tumore che non le ha lasciato alcuna via di scampo. Così ha avuto un'idea: raccogliere i fondi per celebrare le feste di Natale in anticipo, per fare in modo che durante questa importante festività la mamma sia ancora con i suoi bambini. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Helen Robinson, è stata operata al seno un anno fa, ma la malattia è tornata e si è diffusa nei polmoni.

L'uomo, infatti, avrebbe iniziato a comprare per i tre figli più piccoli, di 13, 10 e otto anni, i regali di Natale in anticipo, in modo che possano scartarli in presenza della mamma, alla quale i medici avrebbero dato poche settimane di vita, proprio all'interno dell'hospice dove la donna è ricoverata, a Wirral, nel Merseyside, prima che lei "se ne vada via per sempre". All'Echo di Liverpool, l'uomo avrebbe fatto sapere di voler raccogliere anche i fondi per il funerale della donna, che si è infatti aggravata molto rapidamente. Al quotidiano inglese avrebbe raccontato un po' della loro storia: " La notizia è stata devastante per tutti noi. Stiamo insieme dalla scuola e siamo sposati da tantissimi anni. Helen ha educato così bene i bambini ed è il tipo di persona che farebbe di tutto per aiutare quacluno. Ho pianto molte volte perché stiamo insieme da quando eravamo giovani. È l'amore della mia vita e non so proprio come farò ".