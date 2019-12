Sesso a 3 con avvocati. Poi il giudice concede trattamenti di favore

Scandalo negli Stati Uniti dove un giudice donna è finita sotto accusa per aver fatto sesso a tre con alcuni avvocati, poi ricompensati con trattamenti di favore in tribunale.

A finire al centro della bufera la 38enne Dawn Gentry, ora colpita da 9 imputazioni per cattiva condotta.

Giudice della famiglia presso il tribunale della contea di Kenton, a sud del confine di stato del Kentucky-Ohio, vicino a Cincinnati, la Gentry si è servita della posizione da lei occupata per soddisfare i propri bassi istinti.

Divorziata dal marito durante l'aprile di questo anno, la 38enne ha proseguito la propria relazione (già esistente durante il matrimonio) con l'ex pastore cristiano Stephen Penrose, che ha partecipato agli incontri di natura sessuale organizzati dalla donna.

Non solo. Penrose aveva inoltre ottenuto un posto di lavoro in tribunale dopo che la sua amante giudice aveva di proposito licenziato l'impiegata che occupava la posizione che voleva assegnargli.

Durante le indagini a carico della donna, è anche emerso che lei e Penrose avevano una relazione di natura sessuale con la segretaria personale della 38enne.

Col tempo diverse voci sulla Gentry hanno cominciato a girare nell'ambiente del tribunale, e sono arrivate le prime denunce. La 38enne è stata accusata di aver fatto sesso a tre nelle sue stanze con alcuni avvocati. Avvocati a cui venivano poi concessi dei favori, come la possibilità di ubriacarsi tranquillamente sul posto di lavoro senza temere provvedimenti nei loro confronti e come, cosa ancor più grave, aiuti nelle cause legali da loro portate avanti. Agli amanti la Gentry chiedeva inoltre di votare in suo favore, così che lei potesse essere rieletta come giudice.

Tutto è venuto a galla quando l'avvocato Katherine Schulz si è decisa a denunciare quanto stava accadendo all'interno del tribunale. Schulz ha raccontato di aver subito un approccio da parte della giudice Gentry mentre stavano entrambe presenziando al dibattimento di un caso di minori maltrattati.

Ad un certo punto la 38enne le aveva chiesto di scaricare Snapchat e di utilizzare l'applicazione per mettersi in contatto con il suo ormai ex-marito (Brian Gentry) e sedurlo. A questa richiesta, aveva poi fatto seguito l'invito di partecipare agli incontri sessuali. Dopo il netto rifiuto della Schulz, la Gentry aveva completamente cambiato atteggiamento nei suoi confronti, tanto che l'avvocato aveva scelto di dimettersi dal proprio incarico.

La Commissione di condotta giudiziaria del Kentucky ha provveduto ad indagare sul comportamento di Dawn Gentry, che ha continuato a professarsi innocente. La donna dovrà presentarsi per un'audizione disciplinare.