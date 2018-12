Il governo cinese produrrà ​una serie animata su Karl Marx

Nella moderna Cina comunista l'uso dei mezzi di comunicazione è fondamentale per mantenere solido il consenso della popolazione nei confronti dell'autorità statale, specie per le generazioni più giovani, anagraficamente e quindi emotivamente distanti dagli episodi cruciali della storia del Paese, come la Lunga marcia del 1949 o la Rivoluzione culturale maoista. È anche per questo che il governo centrale di Pechino ha deciso di produrre una serie televisiva a cartoni animati incentrata sulla vita di Karl Marx, il filosofo tedesco autore de Il capitale e considerato assieme a Friedrich Engels come uno dei padri del comunismo, e del quale proprio quest'anno cade il duecentesimo anniversario della nascita. La serie si intitolerà The Leader e sarà trasmessa dalla piattaforma di video sharing Bilibili (considerata la Netflix cinese), la quale sui suoi canali social ha confermato la partnership produttiva con l'Ufficio governativo per il marxismo e con le autorità della regione della Mongolia Interna, dove ha sede la casa di produzione Weiming Culture Media, rivelando inoltre la collaborazione con gli studi di animazione Dong Man Tang.

Proprio per accattivarsi il pubblico più giovane, la serie eviterà di soffermarsi sulla spiegazione delle teorie marxiste ma si concentrerà invece sulla parte emotiva del filosofo di Treviri, dall'amicizia con Engels al rapporto con la futura moglie Jenny von Westphalen, che sposerà nel 1843 e dalla quale avrà sette figli. Nel motivare questa scelta, Bilibili ha infatti dichiarato: "Marx era un grande uomo in bilico tra cielo e terra. L'ideologia che sviluppò attraverso tutta la sua vita contribuì a risvegliare i proletari addormentati in tutto il mondo, influenzando profondamente lo sviluppo storico del mondo. Tuttavia, era anche un normale uomo fatto di carne e sangue. Il suo amore per Jenny, che incontrò molti ostacoli, e l'amicizia con Engels, che finì quasi per perdere, sono finalmente diventati leggendari" . Già dalle prime immagini del trailer si può notare come la serie prediliga una rappresentazione molto avvincente e quasi avventurosa della vita di Marx, giovane idealista combattuto nello scegliere tra i propri affetti e il sogno di un mondo migliore libero dal capitalismo. Molti utenti hanno infatti descritto i personaggi animati come troppo belli per essere veri.

Quella della serie animata su Marx è solo l'ultima mossa del grande progetto ideologico e culturale noto come Sogno Cinese, diretta emanazione del pensiero del Presidente Xi Jinping e che ha come obiettivo fondante il perseguimento della crescita e del benessere del Paese, sulla falsariga del più noto Sogno Americano. Sin dal suo insediamento il Presidente Xi ha infatti sempre messo in guardia i dirigenti del Partito Comunista Cinese dal non dimenticare le radici socialiste della nazione, aggiungendo inoltre che leggere e comprendere le teorie marxiste - da Xi definite come totalmente corrette - dovrebbe essere considerato alla stregua di uno stile di vita. Affermazioni che tuttavia stridono se poste di fianco alle numerose persecuzioni politiche subite negli scorsi mesi proprio dai giovani studenti universitari affiliati alle associazioni marxiste del Paese, spesso arrestati ed incarcerati solo per aver provato a difendere i diritti dei lavoratori dai soprusi dell'ipertrofica economia cinese.