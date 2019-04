Il governo ecuadoriano toglie ad Assange lo status di rifugiato politico

Il governo ecuadoriano ha in questi giorni deciso di revocare a Julian Assange l’asilo politico concesso nel 2012.

In un’intervista all’Ecuadorean Radio Broadcasters' Association, il presidente del Paese sudamericano, Lenin Moreno, ha dichiarato che il blogger australiano non è più, agli occhi di Quito, un rifugiato, in quanto quest’ultimo avrebbe osservato negli ultimi mesi una condotta “criminale” . Secondo il Capo dello Stato, il fondatore di WikiLeaks si sarebbe ultimamente macchiato di gravi reati, ossia avrebbe provato a lanciare “attacchi hacker” contro i cellulari e i computer di diversi soggetti privati e, inoltre, avrebbe cercato di “condizionare” la politica interna di nazioni sovrane.

A detta delle autorità ecuadoriane, tale condotta di Assange sarebbe in netto contrasto con i valori alla base dell’istituto dell’asilo politico e, di conseguenza, costui non meriterebbe più alcuna protezione diplomatica. La revoca dello status di rifugiato al fondatore di WIkiLeaks è stata quindi presentata da Lenin Moreno come una reazione doverosa a fronte della reiterata violazione, da parte del blogger australiano, della “fiducia” accordatagli da Quito nel 2012. Lo stesso presidente sudamericano ha poi assicurato che l’espulsione di Assange dall’ambasciata ecuadoriana a Londra, nella quale quest’ultimo trovò ospitalità sette anni fa, sarebbe “imminente” .