Gran Bretagna, con il 22° figlio in arrivo la famiglia Radford segna un nuovo record

Il primo bambino lo hanno avuto molto giovani: lei aveva 14 anni e lui 18. Ora, circa 30 anni dopo, ne stanno aspettando un altro. Pensavano di fermarsi a 21 figli, ma alla fine è arrivato anche il 22°, così in famiglia saranno in 24. Accade in Inghilterra, a Morecambe, un paesino del Lancashire, alla numerosissima famiglia Radford, il nucleo più numeroso di tutta la Gran Bretagna. Secondo quanto riportato da Tgcom24, nel novembre 2018 i due coniugi, dopo la nascita della loro ultima bimba, avevano dichiaratoi alla stampa inglese la volontà di volersi fermare con i componenti della famiglia. Ma in queste ore è arrivato il loro annuncio, tramite il loro canale YouTube, che si chiama "the Radford Family": " Avremo il 22° bambino ".

Era di poco tempo fa la dichiarazione della 44enne Sue Radford al quotidiano the Sun di non volere altri bambini. Ma è stata proprio lei a mostrare, nel video, l'ecografia che testimonia l'ultima gravidanza. Le immagini, infatti, mostrano la futura mamma accompagnata dal marito Noel alla prima visita ecografica, insieme ai tre bambini più piccoli. "Sono incinta di 15 settimane. Presto potremo sapere anche il sesso del bambino", ha spiegato la futura mamma. Il video è diventato virale ed è diventato subito di tendenza nelle classifiche inglesi di YouTube.

Il primogenito della coppia, oggi, ha 30 anni e i sui fratelli vanno dai pochi mesi ai 25 anni. I due figli maggiori hanno lasciato le mura domestiche per crearsi un loro nucleo familiare e cercarsi un lavoro, mentre tutti gli altri vivono ancora insieme ai genitori. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i Radford spendono 350 sterline alla settimana.