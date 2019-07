La Grecia ora archivia Tsipras Centrodestra vince a valanga

È finita l'era Tsipras. La Grecia volta pagina e sceglie il centrode destra di Nuova Democrazia. Gli exit poll parlano di un 40 per cento per i moderati che porterebbe Kyriakos Mitsotakis sulla poltrona di premier. Dato questo confermato dal 39,68 per cento della prima proiezione contro il 31,52 di Syriza. Di fatto la ricetta del "compagno" Tsipras non ha funzionato. I dieci milioni di greci che oggi si sono recati alle urne hanno preferito archiviare la stagione di un premier che se da un lato annunciava reazioni dure contro i diktat della Troika, dall'altro eseguiva i compiti a casa dettati dall'austerity. Una cura lacrime e sangue che ha messo in ginocchio le tasche dei greci. Un errore che non è stato perdonato insieme alla scelta di siglare un accordo con la Macedonia del Nord.

Due errori questi che sono costati la poltrona da premier a Tsipras in questo turno di urne anticipate. I numeri del centrodestra segnano una vera e propria svolta per il Paese: per la prima volta dal 2009 la Grecia potrebbe essere governata da un partito con una chiara maggioranza in Parlamento. In base ai primi exit poll, nuova Democrazia potrebbe ottenere oltre il 40% dei voti e tra i 155-167 seggi sui 300 del Parlamento rispetto alla sinistra di Syriza, che oscilla tra il 26,5 e il 30,5% con 77-82 parlamentari. Per i socialdemocratici di Kinal, 19-22 seggi, i comunisti di KKE-NI: 16-19. Alba Dorata, che oscilla tra l’2,8 per cento e il 4,8, potrebbe rimanere fuori dal Parlamento per non aver raggiunto la soglia di ingresso. Insomma ad Atene si cerca di voltare pagina. Kyriakos Mitsotakis, il leader 51enne di Nea Demokratia, rappresenta la quarta generazione di una dinastia di politici ed è in qualche modo un predestinato. Suo padre, Konstantinos Mitsotakis, fu primo ministro all’inizio degli anni ’90; sua sorella Dora Bakoyannis, è stata la prima donna sindaco di Atene, quando la capitale ospitò le Olimpiadi nel 2004, e poi divenne ministro degli Esteri. Suo nipote Kostas Bakoyannis, il figlio di Dora, è il nuovo sindaco della capitale. Ora una nuova poltrona: quella di premier per Kyriakos.