Grecia, prende fuoco un traghetto diretto in Italia: tutti i passeggeri in salvo

Una densa nuvola scura di fumo, lì sulle acque che dalla Grecia dovevano condurre 600 passeggeri in Italia, a Venezia. Costa che, però, non è mai stata raggiunta, a causa di un rogo che si è sviluppato negli ambienti dell'imbarcazione che li stava trasportando. Questa mattina, infatti, su un traghetto greco, con centinaia di persone in viaggio dal porto di Igoumenitsa verso il capoluogo veneto, è scoppiato un grave incendio, che ha creato attimi di panico ma che non ha provocato danni gravi. In base a quanto riportato dai media locali, infatti, l'equipaggio è riuscito in tempi brevi a spegnere le fiamme e a mettere in salvo le persone.

Secondo quanto riferito da un portavoce della guardia costiera greca alla televisione ellenica, non si sarebbero registrati né morti né feriti, nonostante la grande paura. Appena messo in sicurezza dal personale, il battello ha dovuto fare rientro a Igoumenitsa, dove i passeggeri sono sbarcati e sono stati messi tutti in salvo. Dalle prime ricostruzioni è emerso che le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno del ponte automobili, poco dopo che il traghetto era salpato dal porto.