Greta mette bocca anche sul Regno Unito: "È un'elezione climatica"

Non c'è niente da fare: dove c'è qualche evento di portata internazionale, c'è anche Greta Thunberg. La giovane attivista svedese, paladina degli ecologisti di tutto il mondo, adesso mette nel mirino anche il voto nel Regno Unito, con un tweet in cui ricorda che " ogni elezione è un'elezione climatica ". La pasionaria ambientalista quindi non si ferma. Dopo il titolo di persona dell'anno per il Time non poteva certo rimanere ancorata ai suoi vecchi cavalli di battaglia come plastica, inquinamento, aumento delle temperature e scioglimento dei ghiacciai: ora arrivano anche le elezioni in Gran Bretagna. Ed è abbastanza chiaro, anche se la piccola Greta non lo dice, a quale dei candidati vada il suo favore: a quella sinistra ecologista che vede in Jeremy Cortyn un altro salvatore della patria.

Every election is a climate election. Vote for your children. Vote for the planet. Vote for future generations. Vote for humanity. #GE2019 #UKElection — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 12, 2019