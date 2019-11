Gretina salperà per la Spagna anche se traversata è a rischio per il meteo

Greta Thunberg aveva lanciato l'appello giorni fa. L'obiettivo? Cercare "un passaggio" per raggiungere la Cop25, spostata a Madrid dopo la rinuncia del Cile per le proteste in corso nel Paese . In queste ore la giovane attivista ha fatto sapere di aver trovato una barca di una coppia di privati disposta ad accompagnarla dagli Stati Uniti alla Spagna, per arrivare in tempo conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà dal 2 al 13 dicembre. Il meteo di novembre, però, non promette affatto bene e la traversata è a rischio. C'è la possibilità, quindi, che ci vorrà molto più tempo per raggiungere le coste spagnole. E in questo modo la Thunberg potrebbe arrivare in ritardo all'appuntamento sul clima. A niente è servita l'offerta della compagnia aerea Eurowings, sussidiaria di Lufthansa, che ha proposto a Greta l'idea di tornare in aereo offrendo una compensazione delle emissioni investendo in progetti green. Gretina, stando a quanto riportato, ha gentilmente declinato l'offerta e non è disposta a fare un eccezione neanche dopo che è stata avvertita sul rischio maltempo durante la traversata.

L'attivista, dopo aver partecipato all'Assemblea generale delle Nazioni unite a New York a settembre, aveva programmato il suo percorso per rimanere nel continente americano in attesa del summit sul clima che doveva tenersi a Santiago del Cile. Ma la Cop25 è stata poi spostata a Madrid dopo la rinuncia del Cile per le proteste in corso nel Paese. La 16enne aveva infatti lanciato il suo appello per cercare di un modo per tornare in Europa e raggiungere la Spagna. Gretina ora ha accettato l'invito su una barca a vela, ma date le condizioni avverse non è ancora chiaro quando sarà possibile salpare. All'andata ci erano volute ben due settimane. (leggi qui). Non è che l'attivista rischia di perdersi il summit sul clima per venire in barca a tutti i costi?

Questo il messaggio che Greta aveva lanciato: "Ho bisogno di trovare un modo di attraversare l'Atlantico a novembre...Se qualcuno può aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto gli sarò molto grata. Mi dispiace così tanto che stavolta non potrò visitare Sudamerica e Centroamerica, non vedevo l'ora. Ma non si tratta certo di me, delle mie esperienze o di dove io voglia andare in viaggio, siamo in piena emergenza climatica ed ecologica. Mando il mio sostegno al popolo del Cile", aveva scritto l'attivista su Twitter.