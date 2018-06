Il grifone Goldrake torna in libertà dopo l'operazione a Firenze

Goldrake, ovvero il giovane esemplare maschio di grifone che lo scorso autunno aveva urtato dei cavi dell'alta tensione nei pressi di Firenze, ferendosi seriamente, è completamente guarito e da alcuni giorni è tornato nuovamente a volare in libertà, nel cielo della Basilicata.

Dopo il brutto incidente, il grande rapace era stato soccorso e operato al femore d'urgenza da un'équipe di specialisti coordinati dalla struttura di igiene urbana veterinaria dell'Usl Toscana centro, per poi esser trasferito nel centro recupero di Matera. Qui, sotto la supervisione dei collaboratori della Facoltà di Medicina Veterinaria, ha trascorso un intero inverno e quasi tutta la primavera di degenza e riabilitazione, che gli hanno permesso di ristabilirsi completamente.

In accordo con la Direzione del Parco del Pollino, in Basilicata, il grifone è stato rilasciato qualche giorno fa, in un'area dov'era già presente una colonia di uccelli, inanellato e dotato di un piccolo sensore GPS che consentirà agli specialisti di monitorarlo costantemente.