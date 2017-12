Guatemala segue linea Trump: trasferita ambasciata a Tel Aviv

Il presidente del Guatemala, Jimmy Morales, ha annunciato oggi la sua decisione di trasferire l'ambasciata del paese centroamericano che si trovava a Tel Aviv a Gerusalemme. L'annuncio è stato fatto dal presidente pochi giorni dopo che il suo paese si è alleato con gli Stati Uniti e altre nazioni per riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele.

"Cari abitanti del Guatemala, oggi ho parlato con il Primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, abbiamo parlato delle eccellenti relazioni che abbiamo avuto come nazioni da quando il Guatemala ha sostenuto la creazione dello Stato di Israele", ha detto il presidente in un post Facebook. Ha sottolineato che uno dei temi più rilevanti "è stato il ritorno dell'Ambasciata guatemalteca a Gerusalemme". "Ho dato istruzioni al Cancelliere per avviare il rispettivo coordinamento in modo che possa essere così", si legge nel post. Due giorni fa, il presidente ha affermato che il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele è "la via giusta" e che quel paese è un "alleato del Guatemala e dobbiamo sostenerlo". "Siamo assolutamente certi che sia la strada giusta", anche se solo nove paesi hanno votato alle Nazioni Unite. Morales ha aggiunto che durante i suoi 70 anni di rapporti con Israele, il suo paese ha sempre avuto questo stato come alleato e "dobbiamo sostenerlo".