Guida a folle velocità e travolge auto di lusso: mezzo milione di danni

Guidava a folle velocità per le strade al centro di Londra. Così un giovane al volante di una Audi Q7 ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro una serie di auto parcheggiate ai margini della strada. Purtroppo per lui, però, le vetture sulle strade del centro di Londra sono quasi tutte auto di lusso.

Dopo aver centrato in pieno diverse supercar, l'Audi si è ribaltata su se stessa. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l'autista uscire dalla macchina, visibilmente sotto choc e con il sangue che gli usciva dalla testa, a causa di una ferita. " Diceva che stava inseguendo un'auto che in precedenza lo aveva colpito- ha raccontato una donna- L'ho fatto sedere su una panchina fino all'arrivo dei paramedic i".

Lo schianto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona e reso noto da Itv News.

Gli abitanti delle case sulla strada protagonista dell'incidente hanno riferito di aver sentito una sorta di esplosione, un rumore "come un elicottero che scende" e di aver avuto l'impressione che parte della casa "arrivasse sopra di me ". I cittadini, scesi in strada per vedere cosa fosse successo, hanno aggiunto: " Fortunatamente non c'erano pedoni in giro, altrimenti sarebbe stato molto peggio" .

Tra le auto travolte dallo schianto si conta una McLaren da 330.000 euro, una Porsche Cayenne da 110.000 euro e una Bentley Bentayga da quasi 220.000 euro e il danno complessivo ammonta a mezzo milione di euro.