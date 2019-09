Ha il ciclo durante la lezione e macchia la divisa, allontanata dalla scuola si impicca per la vergogna

Aveva il ciclo mestruale ed era senza assorbenti igienici. Così, in una giornata qualunque passata a scuola insieme ai suoi coetanei, una ragazzina ha macchiato l'uniforme dell'istituto che frequentava ed è stata allontanta dalla struttura. E a causa di questo fatto, la giovane, probabilmente per aver provato troppa vergogna, appena tornata a casa si è tolta la vita.

È accaduto in Kenya, dove alla notizia del suicidio, diversi genitori si sono hanno inscenato una forma di protesta, dispersa poi dalla polizia con l'uso di alcuni lacrimogeni, all'esterno della scuola. Dal 2017, il Paese africano ha approvato una legge per fornire assorbenti gratis nelle scuole per le ragazze con le mestruazioni, ma il programma non ha ancora raggiunto tutti gli istituti.