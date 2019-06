Ha un infarto a 10 anni: bambino muore mentre gioca a calcio

È crollato a terra mentre stava giocando con gli amici a calcio. Così un bambino di 10 anni è morto davanti ai suoi compagni in un parchetto di Salford in Inghilterra.

Come riporta il Messaggero, si pensa che il ragazzino sia deceduto per un vaso sanguigno esploso nel suo cervello. Gli amici e alcuni passanti sono subito corsi in suo aiuto, eseguendo il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei paramedici.

Il bambino è stato ricoverato in ospedale dove ha subito due operazioni di emergenza. Ma gli interventi non sono bastati: il ragazzino è morto poco dopo.

Il padre del bimbo ha ringraziato su Facebook tutti coloro che avevano cercato di salvare la vita del figlio. " Non amava nient'altro che aiutare gli altri e sappiamo che è quello che avrebbe voluto ", ha scritto l'uomo dichiarando di aver donato gli organi del suo bambino.