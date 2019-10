Hollande fa stupire Carla Bruni: cosa le avrà detto?

Spesso ci sono le immagini più aneddotiche che catturano la nostra attenzione, quelle che fanno le piccole storie che i social network amano e da cui nascono indiscrezioni ipotetiche. Questo è il caso di un video in cui si può vedere (ma non sentire) Il discorso di François Hollande a Carla Bruni nel corso della messa solenne in omaggio a Jacques Chirac, tenutasi a Parigi nella chiesa di Saint-Sulpice.

Il caso

Il discorso dell'ex presidente ha causato una reazione visibilmente indignata da parte dell'ex first lady, senza parole e con gli occhi spalancati per alcuni secondi. Sono seguite voci ironiche e divertenti. Sfortunatamente la verità di questo scambio risulterebbe essere più semplice e più triste. La giornalista Jérôme Béglé, vicedirettore del "Point", lunedì sera sul set di Cnews ha riferito che Francois Hollande stava dando notizia della salute di Bernadette Chirac, spiegando l'assenza dell'ex first lady alla messa di tributo per suo marito. Tale versione troverebbe dei riscontri. A 86 anni Bernadette Chirac ha partecipato alla messa di famiglia nella chiesa degli Invalides solo in intimità lunedì mattina 30 settembre. Tuttavia non è apparsa pubblicamente e diverse voci di parenti hanno riportato una salute molto fragile.