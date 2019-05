A Hollywood in vacanza? Ora si può soggiornare nella tenuta di Houdini

Era la villa del leggendario Harry Houdini, che custodisce tutti i segreti dell'illusionista più celebre di sempre. Ora, la casa situata sulle colline di Hollywood è in affitto, come casa vacanze.

La villa da 12 milioni di dollari custodisce al suo interno tutti i misteri di Houdini, ben nascosti tra giardini, che celano l'ingresso di grotte e passaggi segreti. Il terreno di 5 acri comprende, oltre alla tenuta risalente ai primi anni del Novecento, una spettacolare cascata altra tre piani, alimentata da una sorgente naturale, palme secolari, alberi esotici, vista sul gran canyon e un'ora di sentieri escursionistici. I meno atletici, invece, possono usufruire di piscina, centro benessere e un patio con barbecue e 7 gazebo, dove si possono organizzare grandi feste. Proprio lì, la moglie di Houdini, Bess, aveva organizzato un party in memoria del marito morto nel 1926, cui avevano partecipato 500 maghi, come ricorda La Stampa. La tenuta comprende anche un laghetto e parcheggi per oltre 80 automobili.

Tutti gli ambienti sono stati restaurati dopo l'incendio del 1959 e ora la villa può essere presa in affitto per 1.571 dollari a notte, circa 1.400 euro, come riporta il sito HomeAway, che gestisce le prenotazioni. Un prezzo non indifferente, ma la villa è composta da tre camere da letto e quattro bagni e può accogliere fino a 16 persone. Se fosse presa in affitto "a pieno regime", il costo sarebbe di 90 euro a notte, non certo economico, ma neanche un costo impossibile da sostenere, per quella che sarebbe una vacanza magica.