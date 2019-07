Hong Kong, c'è la svolta: "La legge su estradizione oramai è lettera morta"

Svolta a Hong Kong. La governatrice dell’ex colonia inglese, Carrie Lam, ha annunciato che la controversa legge sull’estradizione forzata in Cina “è morta”.

Ancora non sappiamo cosa significhi questo termine, perché Lam non ha parlato di ritiro definitivo. Di certo, i tanti manifestanti che da un mese a questa parte stanno paralizzando la città con cortei e raduni hanno ottenuto un piccolo passo in avanti nella loro battaglia in favore dell’indipendenza di Hong Kong. Le parole di Lam suonano come un mea culpa, un tentativo di ricucire lo strappo creatori tra governo e cittadini, a maggior ragione dopo l’assalto di un gruppo di manifestanti al parlamento locale e le conseguenti violenze.