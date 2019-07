Hong Kong, manifestanti aggrediti e presi a bastonate

È stato un vero e proprio agguato quello effettuato da un gruppo di uomini mascherati all’indirizzo degli attivisti pro democrazia, in una stazione della metropolitana di Hong Kong al termine di un altro fine settimana caldissimo.



Da una parte i manifestanti vestiti di nero, secondo alcuni oltre 100 mila, per altri addirittura 400 mila, una marea umana che fin dal pomeriggio ha invaso le arterie principali di Hong Kong per protestare contro l’ingerenza della Cina continentale negli affari interni dell’ex colonia britannica; dall’altra le forze dell’ordine, circa 4.000 unità, schierate in assetto antisommossa a difesa degli edifici istituzionali presenti in città.

In mezzo alle due fazioni ne è spuntata una terza, una gang composta da qualche dozzina di persone che ha seminato il panico a Youen, un sobborgo a pochi passi da Shenzen. Qui, in una stazione della metropolitana, mentre gli attivisti anticinesi stavano rientrando a casa, si è materializzato il terzo gruppo, formato da uomini armati di bastoni e oggetti contundenti, in maglietta bianca e con il volto coperto da una mascherina.



Ancora ignote le generalità del gruppo. Una prima ricostruzione fa presupporre che si tratti di manifestanti a favore del governo cinese; tuttavia c’è chi ipotizza che possano essere coinvolti membri legati alle triadi e ad altre organizzazioni criminali cinesi di stampo mafioso.



Un’altra giornata di scontri