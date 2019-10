I “gretini” di Extinction Rebellion occupano l’aeroporto di Londra City

Giornata nera per i voli aerei in partenza o con destinazione Londra City.

Dalle prime luci dell’alba il quinto aeroporto (per numero di passeggeri) della capitale londinese è stato fisicamente assediato da un folto numero di attivisti del movimento ecologista Extinction Rebellion (Xr).

L’occupazione dell’aeroporto da parte dei seguaci dell’ormai famosa attivista svedese Greta Thungber è riuscita nel suo intento: paralizzare il traffico aereo di London City, causando inevitabilmente conseguenze immediate per decine di voli (ritardi, cancellazioni, ecc.).

I nuovi “ gretini ” inglesi hanno espresso la loro volontà di continuare ad occupare pacificamente l’aeroporto londinese per tre giorni, ostacolando le entrate e le uscite dai terminal di arrivo e partenza. L’atto di disobbedienza civile rivendica la ferma opposizione degli ecologisti di Xr contro il progetto di espansione dell'aeroporto della capitale, definito incompatibile con l’attuale crisi climatica e con lo stato di “ emergenza ecologica ” dichiarato dal parlamento britannico.

Un’ulteriore battaglia del movimento ecologista riguarda il raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni prima del 2025, in netto contrasto con la decisione del governo inglese che ha stabilito il 2050 come data limite.

" L'aeroporto di London City prevede di raddoppiare il numero di voli ", ha dichiarato Rupert Read, portavoce del gruppo Xr, ed è " sproporzionatamente (utilizzato) da jet privati ​​e jet finanziari " della City, il cuore finanziario di Londra.

Per cercare di riportare la normalità nei pressi dell’aeroporto è intervenuta già in mattinata la polizia che ha riferito di aver fermato e arrestato un piccolo gruppetto di manifestanti entrati nei terminal passeggeri.