Se anche i mormoni cedono alla modernità: "Le donne in pantaloni"

La modernità irrompe nella comunità ultra-tradizionalista dei mormoni. Almeno in minuscola parte.

I vertici assembleari della "Chiesa di Gesù Cristo" e dei "Santi degli Ultimi Giorni" hanno infatti avallato un parziale rinnovo delle direttive riguardanti il vestiario. Le donne, cui non era mai stato consentito d'indossare altri indumenti al di fuori della tipica gonna lunga, potranno "sfruttare" delle occasioni particolari, in cui sarà possibile mettersi addosso dei pantaloni.

Le disposizioni, però, parlano chiaro: la conditio sine qu non prevede che le fedeli si trovino in un contesto missionario. Ma le motivazioni che hanno portato a questa "svolta" sono soprattutto di carattere igienico - sanitario: "Ci sono un sacco di malattie trasmesse da vettori tipo zanzare, zecche e pulci - ha specificato Bonnie Cordon, su mormonnewsroom.org, come riporta pure Il Giorno -. Questo cambiamento - ha spegato - aiuta le sorelle a prevenire quei morsi...". Niente a che fare con la moda, insomma.

I mormoni sembrano così fare un piccolo passo verso le usanze del mondo contemporaneo. Nel frattempo, sta facendo discutere una petizione lanciata su Change.org per domandare al regista di Deadpool di cambiare un'immagine promozionale della pellicola. Per i mormoni quel poster sarebbe addirittura associabile alla "discriminazione religiosa".

Chi ha sottoscritto quella richiesta, stando pure a quanto si legge anche qui, ha sostenuto che: "Nel poster Deadpool sostituisce Gesù Cristo, posizionato esattamente come Gesù e con indosso una veste bianca. Non è noto se l'immagine sia stata usata per schernire intenzionalmente la Chiesa di Gesù Cristo, ma è chiaro che è stata copiata dall'immagine originale".

Incontro al mondo sì, insomma, ma in minima parte e continuando a difendere le proprie radici.