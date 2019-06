I topi invadono Buckingham Palace: arriva la task force anti-ratto

I topi stanno invadendo Londra e Buckingham Palace. Dopo che un animale è stato avvistato nelle cucine della residenza della Regina Elisabetta, i funzionari hanno convocato d'urgenza una squadra di disinfestazione.

" Topi e ratti sono sempre più problematici nella capitale londinese, specialmente in edifici molto vecchi ", ha spiegato al The Sun un esperto. Così ha palazzo si è deciso di intervenire.

La Regina Elisabetta è rimasta così " inorridita " e colpita dalla presenza dei roditori da creare una vera e propria task force anti-ratti.

Come riporta il Messaggero, il personale, in particolare i lavoratori della cucina di Buckingham Palace, hanno ricevuto indicazionI su come impedirne la diffusione.

Semplici regole che aiuteranno a liberarsi in modo definitivo degli ospiti sgraditi: i dipendenti dovranno quindi chiudere bene le porte degli armadi e tenere un ambiente sempre pulito, spazzando ogni piccolo pezzetto di cibo. La caccia ai ratti del palazzo è quindi iniziata.