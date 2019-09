Imbavagliati e rapinati i proprietari del castello di Vaux-Le-Vicomte, i ladri rubano 2 milioni

Prima hanno sequestrato i padroni di casa, imbavagliandoli, poi sono riusciti a portare via un bottino molto più che consistente. È accaduto in queste ore, nella notte, in Francia. Le vittime di questo colpo (andato a segno), però, non vivono in un'abitazione normale, ma sono i proprietari del castello di Vaux-Le-Vicomte, tra le più belle dimore storiche del Paese, non lontano da Parigi.

Secondo quanto riportato da La Stampa, e confermato dalla procura di Melun, i ladri, prima di riuscire a scappare, si sarebbero impossessati di circa 2 milioni di euro. L'incursione sarebbe avvenuta prima dell'alba. I malviventi, appena entrati, avrebbero subito legato i proprietari (tra i pochi ancora privati) che, però, non hanno riportato ferite.

Il castello, risalente al XVII° secolo, divenne celebre perché servì da modello per la costruzione di Versailles. Fu costruito fra il 1656 e il 1661, ma re Luigi XIV° fece incarcerare a vita il suo proprietario, Nicolas Fouqeut, probabilmente per gelosia. Dopo l'arresto dell'uomo, il sovrano prese il castello e lo privò di oggetti più preziosi (che furono trasportai al Louvre e a Versailles). Ogni anno, circa 250mila visitatori entrano nella dimora, circondata da 500ettari di proprietà.

L'inchiesta per il colpo è stata affidata alla polizia giudiziaria di Versailles.