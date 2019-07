Incendio devastante in Portogallo: ci sono diversi feriti

Diversi elicotteri hanno ripreso il proprio volo questa mattina per sostenere i vigili del fuoco che combattono da sabato contro un incendio in una regione montuosa del Portogallo centrale. Il rogo ha provocato 20 feriti nella regione di Castelo Branco: tra questi - secondo un rapporto del Ministero dell'Interno - si contanto otto vigili del fuoco e dodici civili. Una persona gravemente ustionata è stata trasportata d'urgenza in elicottero a Lisbona.

L'incedio

Le fiamme sono principalmente concentrate a Vila de Rei, dove sono attivi circa 800 vigili del fuoco, 245 veicoli e 13 attività aeree. Qui l'incendio ha percorso circa 25 chilometri dal suo punto di origine. Altri due roghi boschivi - dichiarati sabato - sono stati controllati durante la notte. " L'origine degli incendi è sotto inchiesta...c'è qualcosa di strano. Come fanno cinque fuochi significativi ad iniziare in zone così vicine? ", ha dichiarato il ministro dell'Interno Eduardo Cabrita. Attualmente nessuna abitazione è stata evacuata, ma la Protezione Civile ha indicato che tale misura potrà essere intrapresa " senza alcuna esitazione in caso di peggioramento della situazione ". L'esercito ha annunciato di aver inviato 20 soldati e quattro veicoli per " chiarire i percorsi e facilitare l'accesso dei vigili del fuoco ".

Cinque regioni del Portogallo centrale e meridionale sono in allerta per gli incendi a causa della siccità e dei venti; le temperature rimangono sotto i 41 gradi nella regione di Castelo Branco, una soglia che ha fatto scattare l'allarme rosso dell'ondata di calore.

A giugno e ottobre 2017 hanno perso la vita 114 persone a causa di due grandi incendi. Si tratta di una regione abitata principalmente da persone anziane, i cui villaggi si nascondono nelle foreste di eucalipto, una specie estremamente infiammabile ma molto ricercata dall'industria della carta. Nonostante i rischi, le popolazioni locali continuano a piantare questi alberi che crescono molto rapidamente e rappresentano un'importante fonte di reddito per loro. Campi e pascoli vengono abbandonati, le foreste non vengono più curate e il sottobosco facilita la propagazione del fuoco.

Traumatizzato da questi disastri, il governo ha mobilitato mezzi significativi per prevenire il ripetersi di grandi roghi: all'inizio di giugno ha deciso di nazionalizzare il sistema di comunicazioni di emergenza (SIRESP), che è stato aspramente criticato per una serie di carenze durante gli incendi mortali del 2017. A quel tempo, i vigili del fuoco - mal equipaggiati con mezzi di trasmissione - riscontravano problemi nel coordinare le loro operazioni e nel bloccare in tempo la viabilità.