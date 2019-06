Londra, esplode incendio nella zona est: fiamme avvolgono un palazzo

Pomeriggio complicato a Londra, dove un incendio, per cause che sono ancora da stabilire o che comunque non sono state diffuse, è divampato all'interno di un palazzo nella zona est della capitale brittanica. Quello che sta accadendo è approfondibile pure su Twitter, dove i pompieri londinesi stanno aggiornando tutti sullo stato delle cose. Almeno un utente del social citato ha pubblicato delle foto.

Non si conosce neppure l'eventuale bilancio delle persone coinvolte. L'unico dettaglio di cui si ha contezza, anche per quanto riportato da Repubblica, riguarda il numero dei vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni, che risultano essere settanta. Sicuramente ci saranno dei danni ingenti.

Lo spavento tra i londinesi è sicuramente tangibile. Ricorderete di come, nel 2017, sempre un incendio abbia sconvolto la città. In quella circostanza, a perdere la vita, furono settantadue persone, tra cui due cittadini italiani. Questa volta non si tratta del Granfell Tower e, almeno per ora, è presto per parlare di tragedia, ma vale sicuramente la pena tenere gli occhi aperti sulla situazione.