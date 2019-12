New Delhi, incendio divampa in fabbrica: 43 i morti

Un importante incendio è divampato questa mattina, domenica 8 dicembre, in una fabbrica a New Delhi, capitale dell’India. Sarebbero almeno 43 i morti per il momento accertati, ma non è escluso che il numero possa crescere. Il rogo ha anche coinvolto un mercato del quartiere vecchio della città, il Sadar Bazaar. Secondo quanto divulgato dal capo dei vigili del fuoco, Atul Garg, nella fabbrica interessata dalle fiamme, “c’erano operai che dormivano” . Sarebbero 58 le persone portate in salvo dai soccorritori. Ancora ignote le cause che abbiano causato il divamparsi delle fiamme. Il capo dei vigili del fuoco ha fatto sapere inoltre che le fiamme sono state spente da 25 camion dei pompieri.

Le vittime sorprese nel sonno

Secondo le prime informazioni emerse, l’incendio sarebbe divampato alle prime luci dell’alba di questa mattina, domenica 8 dicembre, in un quartiere vecchio di New Delhi, con vie molto strette e al suo interno diverse piccole fabbriche. I morti e i feriti si trovavano soprattutto all’interno di un edificio di circa cinque piani. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco le fiamme sono state spente, ma le operazioni per la messa in sicurezza dell’area sono tutt’ora in corso. I pompieri sono stati costretti a spegnere le fiamme da una distanza di un centinaio di metri perché il rogo era scoppiato in un corridoio del mercato troppo stretto per l'accesso dei veicoli. Problemi anche per i soccorritori che hanno avuto dei ritardi durante il salvataggio dei superstiti a causa del buio ancora presente sulla città. La fabbrica in questione conteneva borse scolastiche. Monica Bhardwaj, commissario di polizia, ha fatto sapere che sono sedici le persone che sono state ricoverate nell’ospedale locale. Aggiungendo che non ci sarebbero altri morti sul posto.

Ancora da capire le cause dell'incendio