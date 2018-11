Incendio in Svizzera: 6 morti, tra cui alcuni bambini

E’ divampato un incendio nella notte in un appartamento a Soletta (Solothurn), nel medesimo Cantone, situato nella parte nord-occidentale della Svizzera. Le fiamme sono divampate questa notte e l’allarme è scattato verso le 2. A chiamare i vigili del fuoco è stato un residente, dopo essersi accorto che del fumo nero stava avvolgendo le scale dell’edificio. Nel condominio al momento del rogo erano presenti una ventina di persone. I pompieri che sono intervenuti sono riusciti a far uscire dall’edificio la maggior parte delle persone presenti. Purtroppo non sono riusciti a mettere in salvo sei residenti, tra cui alcuni bambini. Ancora non si sa il numero preciso di minori che hanno perso la vita tra le fiamme.

Durante le operazioni di soccorso sono state evacuate diverse famiglie di condomini adiacenti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e durante la notte, una volta cessato il pericolo, gli evacuati hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni. Diversi feriti sono stati trasportati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio avrebbe preso origine dai piani bassi della palazzina. Ancora da chiarire però le cause che hanno innescato il rogo.