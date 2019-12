Incidente al luna park: bimbi sbalzati nel vuoto dalla giostra

< style="font-size: 14.608px;">Terrificante incidente in una luna park di Lopburi, in Thailandia. Qui, nei giorni scorsi, si è festeggiata una festività paragonabile per certi versi al nostro Carnevale e per celebrare al meglio la ricorrenza, in città sono state allestite giostre di vario genere. Una di queste, però, ha ceduto all'improvviso. Già, perché mentre era in funzione – con una ventina di bambini a bordo – una delle barre di sicurezza della struttura si è improvvisamente sbloccata, di fatto sbalzando in aria i piccoli.

Dalle risate di qualche secondo prima a urla di terrore, dei bimbi e dei loro genitori, che hanno assistito attoniti a una scena drammatica, che non dimenticheranno mai. Miracolosamente, nessun bambino ha perso la vita. Infatti, fortunatamente, l’attrazione di nome Cliffhanger "Lopburi Winter" ha fatto "solamente" sei feriti, tutti lievi.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, uno degli addetti al funzionamento dell'attrazione era andato in pausa, lasciando del tutto scoperto il sistema controllo. Al suo posto c'era un operaio con diverse mansioni, che tuttavia ha confessato di non aver ricevuto indicazioni sul lavoro da svolgere.

E così quel braccio meccanico di sicurezza ha ceduto all’improvviso, scaraventando nel vuoto i sei malcapitati.

Questo il racconto di un testimone, così come riportato da Yahoo Notizie: "Stavo portando i miei parenti in fiera e guardavo questa giostra perché sembrava così spaventosa. Ho appena sentito persone urlare dalla cima, poi sono cadute quando la giostra è scesa. Le persone che sono cadute hanno colpito il pavimento molto duramente, ma sono anche scivolate per terra ". E ha aggiunto: "Una delle ragazze piangeva per lo choc. Un ragazzo è stato sbalzato fuori. Anche io sono molto scosso. Non l'ho mai visto succedere prima" .

La tragedia al luna park in India

Furono invece due i morti nel drammatico incidente verificatosi in un parco giochi dell'India la scorsa estate, a metà luglio. Qui, nel parco divertimenti di Ahmedabad, nella regione del Gujurat, un braccio meccanico di una giostra oscillante si spezzò di botto, andandosi a scontrare violentemente contro un pilastro e facendo capitolare tutta l'impalcatura al suolo.

Un impatto devastante contro la trave, che spezzò la vita di due persone, morte schiacciate sotto il peso del montante. Oltre ai due decessi, ventisei in tutto le persone ferite, alcune in modo anche molto grave. Infatti tra i ragazzi di sedici e i ventisei anni coinvolti dal sinistro, anche casi di amputazioni, traumi da schiacciamento, ossa fratturate e ferite con emorragie.