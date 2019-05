India, il cavo delle cuffiette si impiglia nell'ascensore: donna muore decapitata

Le cuffiette degli auricolari le si erano impigliate nelle porte dell'ascensore. È morta così una donna 48enne, che lavorava come operaia in una fabbrica di plastica di Vadodara, nello stato del Gujarat, in India.

Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, lo scorso lunedì la donna sarebbe arrivata al lavoro alle otto del mattino, come ogni giorno. Entrata nell'edificio aveva preso l'ascensore per salire al terzo piano, ma gli auricolari, rimasti incastrati nelle porte, sarebbero diventati una gabbia mortale. La polizia, infatti, ha trovato il corpo della donna senza vita al terzo piano: la testa mozzata e nelle orecchie ancora gli auricolari e la playlist di musica in riproduzione sul telefono.