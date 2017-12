India, in fiamme un palazzo a Mumbai: almeno 15 vittime

Stavano festeggiando il compleanno di un'amica quando, poco dopo la mezzanotte, un incendio ha avvolto il palazzo. Le fiamme si sono sprigionate in un ristorante all'ultimo piano di un edificio a Mumbai, capitale dello stato del Maharashtra, in India, per poi propagarsi rapidamente a due bar vicini.

Le vittime

Il bilancio è di almeno 15 morti e 50 feriti. Le vittime, ha riferito la polizia, erano quasi tutte donne appartenenti a una stessa comitiva, trentenni che festeggiavano un'amica, morta anche lei nel rogo. L'incendio, hanno spiegato le forze dell'ordine, è stato domato solamente alle prime luci dell'alba (guarda le foto).

Le cause

Nell'edificio alto quattro piani è crollato anche un controsoffitto, intrappolando le persone che cercavano di scappare. Il rogo, nella struttura che ospita hotel, ristoranti e altre attività commerciali, è stato probabilmente provocato da un cortocircuito. Le fiamme hanno invaso anche le sedi alcune emittenti di informazione che hanno sede nel complesso, comprese Times e Mirror Now.