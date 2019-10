India, studenti di un liceo svolgono compito con "scatoloni in testa". È polemica

In India sono esplose di recente forti polemiche a causa del singolare metodo ideato dai vertici di un liceo al fine di impedire ai suoi studenti di copiare durante gli esami.

L’indignazione popolare, riporta la Bbc, è scoppiata in seguito alla diffusione sui social di alcune immagini che mostrano gli alunni del Bhagat Pre-University College, una scuola superiore di Haveri, nello Stato del Karnataka, intenti a svolgere un compito di chimica avendo “degli scatoloni di carta in testa” . A detta dell’emittente britannica, tale trovata della dirigenza scolastica era diretta appunto a scongiurare che ciascun ragazzo sbirciasse i compiti dei compagni posizionati affianco.

All’indomani della pubblicazione sul web delle foto incriminate, le autorità del Karnataka responsabili delle politiche educative hanno subito espresso il loro sdegno per il metodo anti-copia messo a punto dai vertici del Bhagat Pre-University College. SC Peerjade, alto funzionario locale nel settore dell’istruzione, ha quindi bollato come “disumana” la trovata dei dirigenti del liceo.

Egli ha poi rilasciato questa dichiarazione ai cronisti del quotidiano The Times of India: “Appena sono stato informato delle condizioni in cui studenti svolgevano il compito, sono immediatamente andato in quella scuola e ho ordinato ai suoi dirigenti di fermare quel trattamento. Ho anche rivolto un ammonimento ai responsabili del college e sto valutando di avviare azioni disciplinari contro questi ultimi per avere messo a punto quella trovata” .