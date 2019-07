Influencer decapitata dal fidanzato: la foto pubblicata su Instagram

Prima ha decapitato la sua fidanzata, poi ha pubblicato le foto del suo corpo mutilato su Instagram. Bianca Devins, influencer 17enne americana, è stata uccisa dal suo ragazzo 21enne, Brandon Clark.

Il giovane, dopo aver decapitato la 17enne al rientro da un concerto a New York, ha pubblicato sul social la sua foto con una scritta da brivido: " I'm sorry Bianca", "Mi dispiace, Bianca ".

Secondo alcune fonti, dopo il concerto, tra i due sarebbe nato un violento litigio, culminato nell'omicidio. Poi gli scatti. Ieri mattina, come spiega il Corriere, alcune persone hanno segnalato alla polizia la comparsa sul social di alcune foto che ritraevano il corpo mutilato della ragazza.

Nel frattempo il 21enne aveva pubblicato un filmato in faceva riferimento all'intenzione di togliersi la vita. Poco dopo, il 911 ha ricevuto una telefonata da parte di un giovane che annunciava di aver ucciso la propria ragazza e di pensare al suicidio. Le forze dell'ordine sono subito riuscite a rintracciare il ragazzo, che intanto si era già tagliato la gola con il coltello, e a portarlo in salvo.