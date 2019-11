Mangia pollo poco cotto e rimane paralizzato: torna a camminare dopo un anno

Aveva mangiato del pollo poco cotto da qualche parte durante il suo soggiorno a Londra di una settimana e questo a quanto pare gli aveva causato dapprima dei problemi intestinali, poi la difficoltà a muovere gli arti superiori. Il ricovero urgente presso il St Richard's Hospital di Chichester, a cui avevano fatto seguito 10 giorni di coma indotto dato l'aggravarsi delle sue condizioni, infine il trasferimento presso la Donald Wilson House. Qui il protagonista della vicenda, un 39enne originario di Brighton (Inghilterra), il signor Richard Jackson, è stato sottoposto ad una lunga e difficile riabilitazione, riuscendo però a riacquistare totalmente la mobilità perduta.

È lo stesso Jackson a raccontare la sua vicenda: " Ho sviluppato un lieve avvelenamento da cibo con pollo poco cotto. Il problema è che questo ha scatenato una rara quanto grave malattia autoimmune, lasciandomi paralizzato". La causa di ciò sarebbe da ricercare nel batterio Campylobacter, che solitamente provoca una condizione patologica nota come campylobatteriosi, caratterizzata da: diarrea, febbre, nausea, crampi addominali e brividi di freddo, ma che ma che nel particolare caso del 39enne aveva portato il sistema immunitario ad attaccare il suo midollo spinale.