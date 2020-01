Ingoia anguille vive per guarire una stipsi: rischia di morire

Un problema di salute curato con una diceria popolare. Qualcosa che, quasi per fatalità, non ha fatto che peggiorare la situazione. Ingoia due anguille vive per cercare di curare la sua costipazione. Un uomo è quasi morto dopo averle ingerite, convinto che in questo modo avrebbe potuto risolvere la stipsi che da qualche giorno lo stava affliggendo.

Accade in Cina. Il paziente è stato ricoverato presso l’ospedale provinciale di medicina tradizionale cinese di Jiangsu, nella città orientale di Nanchino dove è stato operato con urgenza. L’uomo era andato al pronto soccorso lamentando forti dolori addominali e proprio durante la visita è andato in choc. Le analisi hanno mostrato che aveva una violenta infezione batterica che sarebbe potuta essere anche letale, se non si fosse intervenuti in tempo.

Immediata la reazione del personale medico che lo ha sottoposto a una tac, scoprendo i corpi estranei nel suo intestino. Non vi teniamo sulle spine e vi diciamo subito cosa hanno scoperto. Le anguille avevano masticato parte del colon dell’uomo, causandogli di conseguenza una grave infezione e dolori allucinanti. Ingoiare le anguille per guarire dalla costipazione è una credenza popolare che, ovviamente, non solo non si rivela efficace, ma può anche causare la morte.

L’uomo, fortunatamente si è salvato. Gli animali sono stati estratti e i chirurghi hanno curato le lesioni e l’emorragia causata dai morsi di questi esseri. Secondo quanto riferito da un dottore della struttura medica, l’uomo, un operaio cinese di 51 anni, ha seguito il rimedio popolare secondo cui divorare anguille vive avrebbe potuto aiutarlo a espellere le feci. Il caso è stato reso pubblico dal canale pubblico Jiangsu durante il programma che trasmette le notizie quotidiane, News 360.

Il dottor Sun Haijian, vicedirettore dell’ospedale provinciale di medicina tradizionale cinese del Jiangsu, ha dichiarato a News 360 che i chirurghi hanno trovato due anguille di grandi dimensioni fuori dall’intestino nella parte inferiore dell’addome. Gli stessi medici hanno anche constatato la presenza di un buco di due centimetri di larghezza sul colon sigmoideo dovuto al morso delle anguille, come ha spiegato anche il dottor Sun: “L’intestino di una persona è fragile, quindi si romperà non appena le anguille lo mordono”.

Inoltre, si precisa che dopo l’intervento chirurgico il paziente è stato tenuto in osservazione in terapia intensiva ed è stato, infine, dimesso. Una disavventura che deve far riflettere sulle cure giuste da intraprendere quando si è in presenza di un problema di salute. Il fai date, tanto in voga oggi grazie a un semplice motore di ricerca come Google può rendere fatale una semplice malattia come la stipsi.