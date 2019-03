Intera famiglia distrutta nello schianto del Boeing

Tre generazioni spazzate via in pochi secondi. Nello schianto del volo dell'Ethiopian Airlines i membri di un'intera famiglia hanno perso la vita.

A bordo del Boeing 737 Max precipitato poco dopo il decollo di Addis Abeba c'erano, nonni, figli e nipoti: tre generazioni della famiglia Vaidya, canadesi di origine indiana. La scorsa domenica hanno perso la vita il nonno Pannagesh Vaidya, 71 anni, la nonna, Hansini Vaidya, 63 anni, la mamma, Kosha Vaidya, 37 anni, il padre, Prerit Dixit, 45 anni, e le due ragazze Ashka e Anuska Dixit, 14 e 13 anni. Dovevano arrivare in Kenya, dove era nata Kosha, per fare un safari, una vacanza di famiglia che sognavano da tempo e finalmente avrebbero realizzato. Invece hanno trovato la morte solo pochi minuti dopo la partenza del volo.

A Bramton, in Ontario, tutti piangono quella famiglia che "incarnava il sogno canedese", come ha riferito il fratello della madre al New York Times. Il sindaco ha ordinato le bandiere a mezz'asta fuori dal municipio e lo stesso è accaduto nelle scuole delle due ragazzine. " Non sono arrabbiato - ha aggiunto l'uomo, che nello schianto ha perso i genitori, la sorella, il cognato e le due nipoti- sono devastato: ho perso tutti ". Era stato proprio il fratello della donna ad accompagnarli all'aeroporto, in Canada: "Li ho visti per l'ultima volta sabato mattina, quando li ho lasciati all'aeroporto" . Poi, un amico lo ha avvisato della tragica perdita.

Prima del volo, la nonna si era svegliata alle 3 del mattino, per pregare per un viaggio sicuro. Mai avrebbe immaginato quello che sarebbe successo qualche ora più tardi.