Quello "smartphone" di 2mila anni fa ritrovato nella tomba

Colore nero e forma rettangolare. A vederlo così sembrerebbe un Iphone o uno degli ultimi modelli si smartphone in vendita nei negozi di elettronica. Invece, il particolare oggetto è stato scoperto dagli archeologi in una tomba in Russia, sepolto insieme a uno scheletro che risale a duemila anni fa.

Secondo le analisi effettuate dal team di ricercatori, infatti, le ossa ritrovate vicino alla necropoli di Ala-Tey, nei pressi della diga Sayano-Shushenskaya, risalirebbero a 2.137 anni fa. Nessun iphone, quindi. Probabilemte, a detta delle prime osservazioni degli archeologi, lo strano oggetto sarebbe un cimelio molto caro al defunto: è probabile che i suoi parenti abbiano deciso di seppellirlo insieme al morto, per lasciarglielo sempre accanto. L'oggetto è stato realizzato, come spiega il Daily Mail, in gemma nera e arricchito con intarsi contenenti pietre preziose.