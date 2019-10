Iran, arrestata influencer nota come l'"Angelina Jolie zombie"

In Iran è stata arrestata di recente un’influencer divenuta famosa come la “versione zombie di Angelina Jolie” .

A essere incriminata per blasfemia, riporta la Bbc, è stata appunto Sahar Tabar, 22enne star del web nota nel Paese per le sue sembianze “spettrali” che richiamano appunto, con un po’ di immaginazione, quelle dell’attrice americana. Finora, la ragazza aveva ripetutamente sostenuto che il bizzarro aspetto da lei acquisito, caratterizzato da profondi solchi lungo le guance, da labbra gonfiate all’inverosimile e da un naso all’insù stile-cartone animato, era il frutto di ben 50 interventi di chirurgia plastica. Tuttavia, diversi internauti iraniani avevano insinuato ultimamente che il volto sfoggiato dalla diva di Instagram fosse in gran parte alterato mediante un abbondante uso di cosmetici e grazie a software specializzati in fotoritocchi.

La Tabar, che aveva scelto di esibire quella scioccante faccia per essere una vera e propria “installazione artistica vivente” , è stata quindi arrestata dalle autorità per blasfemia in quanto, durante le proprie dirette social, avrebbe condannato i precetti religiosi in tema di vestiario vigenti nella nazione asiatica. Altri capi d’imputazione formulati ai danni dell’influencer attengono a suoi presunti incitamenti alla violenza, poiché, a detta dei magistrati, avrebbe incoraggiato la popolazione a ribellarsi all’esecutivo. La 22enne è stata anche incriminata per avere acquistato in maniera irregolare delle proprietà e per avere spinto i giovani a commettere pratiche corruttive.

L’offensiva giudiziaria scatenata contro la versione zombie di Angelina Jolie, iniziata con la chiusura del profilo Instagram di quest’ultima, ha immediatamente provocato la reazione indignata del web, con numerosi utenti che hanno biasimato il pugno di ferro delle istituzioni nei riguardi della giovane influencer.

Negli ultimi mesi, ricorda sempre la Bbc, Teheran ha deciso l’arresto di un grande numero di star di Internet e di fashion-blogger, tutte private della libertà perché accusate di avere disconosciuto la sacralità della legge o di rappresentare cattivi esempi per gli Iraniani.