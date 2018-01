Iran, arrestata la ragazza senza velo che osò sfidare gli ayatollah

È stata arrestata la ragazza iraniana che aveva manifestato senza velo per le vie di Teheran (Guarda il video). Una decisione paradossale se si pensa che proprio in questi giorni il generale Hossein Rahimi, il capo della polizia della Repubblica islamica, aveva fatto sapere che le donne avrebbero potuto girare senza particolari restrizioni nell'abbigliamento.

La giovane arrestata, come riporta il Corriere, aveva aderito a "My stealthy Freedom", " il movimento partito su Facebook e promosso dalla giornalista e attivista Masih Alinejad che promuove i diritti delle donne ".

Proseguono le proteste in Iran