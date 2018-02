Iran, si schianta volo di linea con 66 persone a bordo

Gravissimo incidente aereo in Iran. Un ATR-72 che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con 66 persone a bordo. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, si è schiantato nella zona di Samirom, circa 480 km a sud di Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, hanno riferito le agenzie di stampa Isna e Fars, citando Pirhossein Koolovand, responsabile del servizio di emergenza nazionale.

Poco dopo il decollo l'aereo era scomparso dai radar. Scattato l'allarme un elicottero è partito raggiungere la zona dove è avvenuto lo schianto, ma le pessime condizioni meteo non hanno reso possibile l'atterraggio. Ancora ignote le ragioni dell'incidente. Purtroppo non ci sono superstiti, come ha confermato un portavoce della Aseman Airlines.

Dopo anni di dure sanzioni internazionali, la flotta di aerei commerciali iraniani è obsoleta e gli incidenti non sono rari. Dopo l’accordo internazionale sul nucleare, il governo di Teheran ha però firmato accordi con Airbus e Boeing per "rinfrescare" il parco di vettori.