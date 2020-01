Irlanda, dorme all'asilo e non si sveglia più: muore bimbo di 4 anni

Tragedia in Irlanda, dove un bambino di soli 4 anni ha perso la vita dopo essere stato trovato in stato di incoscienza dalle maestre dell'asilo. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, è deceduto in ospedale dopo una lenta agonia.

La drammatica vicenda, secondo quanto riferito dalla stampa estera, si è verificata nella cittadina universitaria di Cork, nella zona sud-ovest dell'Irlanda. Qui il piccolo Cillian O’Driscoll è deceduto a causa di una gravissima infezione virale, nonostante l'intervento dei medici dell'ospedale universitario di Cork. La vicenda risale ormai al 2018, ma in questi ultimi giorni in Irlanda il caso è tornato a far discutere in quanto i genitori del bambino hanno richiesto degli approfondimenti circa le responsabilità delle insegnanti a cui era affidato il piccolo. Queste, infatti, avrebbe dovuto costantemente monitorare Cillian, soprattutto durante il sonno, cosa che sembra non essere stata fatta con la necessaria attenzione.

Affetto da autismo ed incapace di comunicare, il piccolo Cillian era seguito da persone esperte che avevano il compito di controllarlo e provvedere ai suoi bisogni.

Nel dicembre del 2018, suo padre lo aveva accompagnato all'asilo "Kinder Care” come ogni giorno, senza minimamente immaginare la tragedia che sarebbe avvenuta poche ore dopo.

Dopo aver trascorso la mattina a giocare, il bambino si era addormentato all'interno della casetta sull'albero presente nella sala giochi della struttura. L'operatrice incaricata di controllarlo, tuttavia, aveva terminato il suo turno all'asilo due ore prima del previsto (intorno alle ore 12), lasciando il piccolo alle cure delle maestre.

Queste ultime, che avrebbero dovuto monitorare il suo riposo ogni 10 minuti, lo hanno invece lasciato dormire senza neppure spostarlo dal luogo in cui si era addormentato.

Poche ore dopo, la drammatica scoperta. Sono circa le 14:30 quando le insegnanti contattano il papà di Cillian, comunicandogli che il bimbo non risponde ai richiami ed è privo di sensi. Trasportato di corsa all'ospedale universitario di Cork, il bambino viene ricoverato nel reparto di rianimazione, ma muore poco tempo dopo a causa di una infezione che ha colpito cuore e polmoni.

Secondo quanto riportato dal “Mirror”, la dottoressa Margaret Bolster ha dichiarato che Cillian è deceduto a causa di un arresto cardio-respiratorio provocato da una miocardite e da una polmonite bronchiale bilaterale. La morte è avvenuta, dunque, per cause naturali, ma i genitori del bambino ritengono che le maestre avrebbero dovuto effettuare i dovuti controlli sul piccolo, fra l'altro impossibilitato a parlare ed a comunicare qualsiasi tipologia di malessere o di dolore.

Dopo un sopralluogo effettuato all'interno dell'asilo, la stessa agenzia per l'infanzia e la famiglia (Tusla) ha affermato che all'interno della struttura non vengono seguiti adeguati protocolli per il sonno sicuro dei bambini, specialmente per quelli più piccoli.

Gravissimo anche il fatto che, stando ad alcune indiscrezioni, tutti i dirigenti dell'asilo stessero partecipando ad un pranzo di Natale e non si trovassero all'asilo, quando si è verificata la tragedia.

Il dibattito è ancora aperto.