Israele al voto, i primi exit poll danno Gantz in testa

Per la prima volta nella sua storia, Israele torna al voto dopo appena cinque mesi dalla precedente consultazione. Anche per questo l’elemento di curiosità, a Tel Aviv come a Gerusalemme ed in tutte le altre città del paese, appare molto alto una volta aperti i seggi.

I primi exit poll diffusi dalla tv israeliana, contribuiscono ad alimentare una certa incertezza già ben evidente alla vigilia: è confermato infatti il testa a testa tra Blu & Bianco ed il Likud, i due principali partiti, guidati rispettivamente da Benny Gantz e Benjamin Netanyahu. Il divario, secondo i primi sondaggi diffusi dopo il voto, è molto risicato.

Secondo Channel 12, prima tv a diffondere gli exit poll, in questo momento Blu & Bianco è accreditata di 34 seggi nel futuro parlamento, mentre 33 andrebbero al Likud. Se i risultati dovessero confermare questo andamento, allora il mandato per formare un governo verrebbe dato a Benny Gantz. Anche gli altri canali sembrano confermare questa situazione, pur se con leggere variazioni sui numeri.

Indietro le altre formazioni, possibili sorprese potrebbero essere rappresentate dalla formazione di destra Yisrael Beiteinu e dalla lista araba unita. Ques'ultima avrebbe 11 seggi, mentre il partito di Lieberman ne avrebbe 8. Molto male i Laburisti, che superano di poco la soglia del 3% ed avrebbero solo 5 seggi. Così come nelle elezioni di aprile, i due partiti della destra religiosa sono accreditati di circa 9 seggi a testa: Shas e Giudaismo Unito nella Torah oscillano infatti rispettivamente tra gli 8 ed i 10 seggi e tra i 7 ed i 9 seggi.

In crescita l’affluenza: alle 18:00 ha votato il 53.5% degli elettori, con un incremento dell’1.5% rispetto al voto di aprile. Anche questo è segno della curiosità attorno a queste consultazioni. Lo spoglio delle schede è già iniziato, i risultati definitivi sono attesi in nottata.

Oltre ai risultati dei singoli partiti, l'attenzione è puntata anche sui possibili abbianamenti delle liste che entreranno nel futuro parlamento. Il numero da tenere d'occhio è il 60: chiunque voglia farmare un governo, deve superare la soglia minima dei 60 deputati su 120 per avere la maggioranza. Da questo punto di vista, nessuno tra Netanyahu e Gantz avrebbe i numeri necessari. Sommando infatti i seggi ottenuti da Blu & Bianco con quelli dei papabili alleati, ossia Laburisti, Mereetz e la lista araba unita, si arriverebbe ad un massimo di 55 deputati. Dal canto suo Netanyahu invece, creando un'alleanza tra il Likud, i partiti religiosi e "La Nuova Destra", avrebbe tra i 55 ed i 57 seggi.

Ago della bilancia dunque potrebbe essere Avigdor Lieberman, con i circa 10 seggi del suo Yisrael Beiteinu: il partito, pur essendo considerato di destra, potrebbe essere disponibile per un'alleanza sia con Gantz che con Netanyahu.