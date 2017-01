Istanbul, attacco armato in un night club

Torna la paura a Istanbul dove un uomo - ma alcuni media parlano di un "commando" - con un vestito bianco simile al costume da Babbo Natale e pare armato di kalashnikov è entrato in un night club e ha aperto il fuoco contro la folla che festeggiava il Capodanno nella discoteca Reina, sul Bosforo. Nel locale c'erano tra le 500 e le 600 persone.

Secondo quanto riferisce la Cnn turca, sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Sono 39 i morti (tra cui almeno un poliziotto e diversi civili) e sessantacinque feriti, come ha confermato il ministero, aggiornando un primo bilancio del governatore Vasip Sahin. Tra le vittime ci sarebbero anche 15 o 16 stranieri.

Sul posto sono accorsi mezzi della polizia e ambulanze.

Questa sera a Istanbul erano stati dispiegati circa 25mila militari, ma - un po' come è accaduto nella strage del Bataclan - è stato colpito un luogo considerato meno sensibile rispetto a piazze e monumenti. A guardia del locale, in una delle zone più in della città, c'era un poliziotto. L'attentatore ha ucciso prima l'agente e un'altra persona, poi è entrato nel locale e ha sparato all'impazzata sulla folla. Qualcuno è riuscito a fuggire, anche buttandosi in acqua.

Proprio oggi la polizia turca ha annunciato di aver arrestato ad Ankara otto presunti membri dello Stato islamico, sospettati di prepare un attentato da compiere a Capodanno.