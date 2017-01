Istanbul, killer sarebbe cinese. Il tragitto prima della strage

Oltre a "volto e aspetto" del presunto militante dello Stato Islamico autore della strage di Capodanno a Istanbul, gli inquirenti ne avrebbero accertato anche la "nazionalità": lo afferma il canale televisivo 'CnnTurk' e il quotidiano 'Haberturk' precisa ulteriormente che costui sarebbe originario dell'Asia centrale, ma non delle Repubbliche ex sovietiche dell'Uzbekistan o del Kirghizistan, come riferito in un primo momento, bensì dello Xinjiang, regione autonoma della Cina nord-occidentale abitata dagli uiguri, etnia che parla una lingua simile al turco e di fede musulmana, già nota come Turkestan Orientale.

Avrebbe inoltre 25 anni. È quanto emerge tra l'altro da una pur parziale ricostruzione della polizia, resa possibile grazie soprattutto all'esame delle riprese di varie telecamere di sorveglianza. Il giovane avrebbe preso un taxi nel quartiere di Zeytinburnu, nella parte sud del versante europeo della città, e si sarebbe fatto portare in quello di Ortakoy, più a est, dove è situata la discoteca Reina teatro dell'eccidio, costato almeno 39 morti accertati, compresi 27 stranieri, e 69 feriti. Sarebbe sceso però a una certa distanza dalla meta, a quanto sembra per il traffico troppo intenso che stava rallentando l'andatura della vettura, e avrebbe completato il tragitto a piedi, impiegando circa quattro minuti.